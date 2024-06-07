Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de ayağına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 7.6.2024 10:47

Büyükçekmece'de ayağına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de deniz üzerinde bir kadına ait olduğu öğrenilen ceset balıkçılar tarafından bulundu. Karaya çıkarılan kadın cesedinin üzerinde kimlik bulunmazken eli ve kolunun bağlı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği düşünülüyor. Cesedin ayağında ağırlık bağlı olduğu öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Büyükçekmece’de ayağına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu

Olay, Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü. Olay polise haber verildi. Sahil güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.

AYAĞINA AĞIRLIK BAĞLANMIŞ

Yapılan ilk incelemelerde kadın cesedinin elleri ve kollarının bağlı olduğu belirlendi. Polis kadının bir cinayete kurban gittiği değerlendirmesinde bulunurken ayağında da ağırlık bağlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de ayağına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA