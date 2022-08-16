Büyükçekmece’de drift yapmıştı: O magandaya ceza!

Büyükçekmece Çakmaklı Yolu'nda 14 Ağustos Pazar günü düğün konvoyu düzenleyenler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra E.A. isimli sürücü 34 DMT 03 plakalı otomobili ile drift yapmaya başladı. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre Drift attı. Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.