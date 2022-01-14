Büyükçekmece’de elektrik şirketi personelleri darbedilmişti! 4 şüpheli yakalandı

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının saldırıya uğramasına ilişkin Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Herkesin bildiği gibi kaçak elektrik kullanımı yasalara göre suç olup, aynı zamanda faturasını düzenli olarak ödeyen tüm vatandaşlarımıza karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Abonelerine en iyi hizmeti sunmak amacıyla var gücü ile çalışan şirketimiz, yapılan kaçak ihbarlarını titizlikle kontrol etmekte ve bu ihbarın doğruluğunun kesinleşmesi halinde yine mevcut düzenlemeler çerçevesinde işlem yapmaktadır" denildi.

ARKADAŞLARIMIZ AĞIR BİR ŞEKİLDE DARBEDİLMİŞTİR

Şirketten olaya ilişkin yapılan açıklamanın devamında, "Söz konusu olayda da kaçak elektrik kullandığı tespit edildiğinden ekiplerimiz işlem yapmak üzere adı geçen adrese gitmiştir. Ne yazık ki görevlerinin sorumluluğunu yerine getirmek için çalışan arkadaşlarımız ağır bir şekilde darbedilmiş, apartmandan çıkışları da engellenerek özgürlükleri kısıtlanmıştır. Uğradıkları saldırı sonrasında olay yerinden güçlükle ayrılan çalışma arkadaşlarımız darp raporu alırken olayla ilgili hukuki süreç de başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın kesintisiz enerji kullanması için 7 gün 24 saat çalışan ekiplerimize yönelik yapılan bu saldırıyı kınıyor, durumu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

Öte yandan bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Ş.U (56), F.U (33), T.U (24) ve Ö.U'yu (23) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.