Büyükçekmece'de faciadan kıl payı kurtuldular: Minibüs devrildi!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Fatih Mahallesi Rıza Küçükoğlupaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tekirdağ- İstanbul arasında yolcu taşıyan minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.