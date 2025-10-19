Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de faciadan kıl payı kurtuldular: Minibüs devrildi!
Giriş Tarihi: 19.10.2025 09:42 Son Güncelleme: 19.10.2025 10:06

Büyükçekmece'de faciadan kıl payı kurtuldular: Minibüs devrildi!

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirlerarası yolcu minibüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam

Kaza, saat 07.00 sıralarında Fatih Mahallesi Rıza Küçükoğlupaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tekirdağ- İstanbul arasında yolcu taşıyan minibüs, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

DİREK PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

2 YOLCU YARALANDI

Kazada yaralanan 2 yolcu ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Büyükçekmece'de aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de faciadan kıl payı kurtuldular: Minibüs devrildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz