Büyükçekmece’de gizemli kazının sırrı ortaya çıktı! 7 yıllık intikam cinayeti

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide, polis ekiplerince önceki gün gece helikopter ve iş makinası eşliğinde başlatılan gizemli kazı çalışması merak konusu olmuştu. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen çalışmalarda 39 yaşındaki Murat K'nın cesedinin arandığı öne sürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ortak gerçekleştirilen çalışmanın 26 Ocak'ta savcılığa yapılan kayıp başvurusu ile başladığı öğrenildi. İddiaya göre, Murat K.'nın yakınları emniyete giderek, kayıp başvurusu yaptı. Murat K.'nın 20 Ocak'ta kaybolduğunun belirtilmesi üzerine geniş kapsamlı çalışma yapıldı.
CESET BULUNAMADI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3 gün önce 2'si polis 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Murat K.'nın öldürülerek cesedinin gömüldüğü iddia edildi. Yapılan çalışmalarda cesedi aranan Murat K'nın 20 suç kaydı olduğu belirtildi. Polis ekipleri henüz cesede ulaşamadı.
2015'TE ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMI CİNAYETİNİN FAİLLERİNDEN
Öte yandan bir süre önce cezaevinden çıktığı iddia edilen Murat K'nın 2015 yılında işlenen bir cinayetin faillerinden olduğu öne sürüldü. Murat K.'nın o dönem bazı kişilerce darp edildiği ardından yanındaki bir kişi ile cinayet işlediği öne sürülmüştü.
7 YILLIK İNTİKAM CİNAYETİ
Aradan geçen yıllarda yargılanan Murat K., geçtiğimiz günlerde tahliye oldu. İddiaya göre bu cinayetin intikamını almak isteyen 4 kişi, 2 polisle bağlantı kurdu. İddiaya göre Murat K.'ı bulan polisler, bu 4 kişiye Murat K'yı teslim etti. Murat K.'da ortadan kaybolunca annesi de 20 Ocak 2022 günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
VİLLADA ÖLDÜRÜP ARAZİYE GÖMDÜLER
Bu yaşananlar sırasında bir de tanık ortaya çıktı. Tanık, polise, Murat K.'nın infaz edilerek Büyükçekmece'deki boş araziye gömüldüğünü söyledi.