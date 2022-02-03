Büyükçekmece’de gizemli kazının sırrı ortaya çıktı! 7 yıllık intikam cinayeti





2015'TE ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMI CİNAYETİNİN FAİLLERİNDEN

Öte yandan bir süre önce cezaevinden çıktığı iddia edilen Murat K'nın 2015 yılında işlenen bir cinayetin faillerinden olduğu öne sürüldü. Murat K.'nın o dönem bazı kişilerce darp edildiği ardından yanındaki bir kişi ile cinayet işlediği öne sürülmüştü.