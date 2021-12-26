Büyükçekmece’de hareketli anlar: Araçtan zehir çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuyla ilgili Büyükçekmece'de denetim yaptı. 23 Aralık tarihinde Büyükçekmece Güzelce Mahallesinde, motorize ekiplerin gerçekleştirdiği denetimde, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan şüpheli İ.Ş.'nin yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplamda, 221.75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.