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Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:56

Büyükçekmece'de iki katlı villaya polis baskını! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece'de iki katlı villaya polis tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 adet tabanca, mermiler, av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Büyükçekmece’de iki katlı villaya polis baskını! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Büyükçekmece'deki olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumburgaz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polisin bir süredir takipte olduğu villa tipi eve şüpheli şahıslar girip çıktı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araştırmasını derinleştiren Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

SİLAH, MÜHİMMAT, UYUŞTURUCU MADDE...

Ekiplerin evde yaptığı araştırmada ise 5 adet tabanca, bir adet av tüfeği, mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca polis ekipleri, çalıntı olduğunu düşündüğü motosiklet, jeneratör, elektrikli testere ve birçok ürüne de el koydu.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili araştırmaları ise devam ediyor.

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Büyükçekmece'de iki katlı villaya polis baskını! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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