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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:51

Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı! Yollar göle döndü

Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı! Yollar göle döndü

Büyükçekmece'de İSKİ’nin ana isale borusu patladı. İSKİ'ye ait su deposunun yakınında meydana gelen olay nedeniyle yollar göle döndü.

Büyükçekmece'de İSKİ'nin ana isale borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Büyükçekmece, Çakmaklı Mahallesi arasındaki Behçet Kemal Çağlar Caddesi göle döndü. Caddede biriken su nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. İSKİ ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından iş makineleriyle yola akan su durduruldu. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı! Yollar göle döndü
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