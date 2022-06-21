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Giriş Tarihi: 21.6.2022 01:07

Büyükçekmece'de korkunç olay! İki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İHA
Büyükçekmece’de korkunç olay! İki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasındaki silahlı kavga kanlı bitti. Olayda 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında kavga çıktı.

9 KİŞİ YARALANDI

Şahıslar birbirlerine sandalyelerle saldırırken, bir taraf daha sonra karşı gruba silahla ateş etti. Kavgada 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü.

14 GÖZALTI

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan 14 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Büyükçekmece'de korkunç olay! İki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
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