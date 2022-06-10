Büyükçekmece'de lüks bir villanın 'Casıno' olarak dizayn edilerek içeride 'Teksas Pokeri' oynatıldığını tespit eden Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri dün gece yarısı yaptığı operasyonda 8 oyuncu ve 1 mekan sahibi olmak üzere toplam 9 kişiye işlem yaptı.

Mekan sahibi olan Ç.S. (24) hakkında ise ruhsatsız mekan işletmek ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. Öte yandan oyuncu şahıslara kabahatler kanunu gereğince toplam 14 bin 522 lira ceza kesildi.

Kumar malzemesi olarak kullanılan 450 adet para yerine kullanılan renkli pullar , 10 deste çeşitli oyun kartları ve 51 adet boş senet kağıdı olmak üzere Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından el konuldu.



Büyükçekmece’de lüks villaya kumar baskını | Video