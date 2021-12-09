Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece'de otomobil alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 9.12.2021 18:06

Büyükçekmece'de otomobil alevlere teslim oldu!

DHA
Büyükçekmece’de otomobil alevlere teslim oldu!

Büyükçekmece'de bir araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başlayan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede aracı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının ardından araçta hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.


ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece'de otomobil alevlere teslim oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA