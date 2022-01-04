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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:37

Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar!

DHA
Büyükçekmece’de otomobili kundakladılar!

Olay önceki gün İstanbul Büyükçekme'de yaşandı... Akşam saatlerinde yolda yürüyen iki kişi, park halindeki bir otomobili ateşe verip kaçtı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen kimliği belirsiz iki kişi, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geldi. Şüpheliler, sol arka lastik kısmından otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Haberi alan otomobil sahibi de hemen olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobilin kundaklandığı anların görüntülerine ulaştı. Polisin olayı gerçekleştiren şüphelilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.

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Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar!
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