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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:04

Büyükçekmece'de polis merkezinin önünde silahlı çatışma

DHA
Büyükçekmece’de polis merkezinin önünde silahlı çatışma

Büyükçekmece'de, aralarında kan davası bulunduğu öne sürülen iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Sokaktaki kavga polis merkezinin önünde de sürdü.  Saldırı sırasında polis merkezine de kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi otomobillerle kan davalarına ait oto galerinin bulunduğu adrese geldi. Oto galerinin sahiplerinden biri, karşısında husumetlilerini görünce tabanca ile havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobiller ile gelen kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından ateş eden kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan davalısı oldukları ailenin Büyükçekmece'de polis merkezinin önünde olduğunu duyan karşı taraf da buraya geldi. Karakol önünde bekleyen aileyi gören saldırganlar, aracın içinden ateş açıp, kaçtı. Şans eseri kimse yaralanmazken, kurşunlar polis merkezine de isabet etti. Saldırganlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 4 şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ettiği öğrenildi

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Büyükçekmece'de polis merkezinin önünde silahlı çatışma
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