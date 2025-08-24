Büyükçekmece’de uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya, "200 kilo uyuşturucu ele geçirildi" dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hemen hergün yaptığı paylaşımlarda suç ve suçlularla mücadelelerinin süreceğini belirtiyor. Bugün sabah saatlerinde sosyal medya üzeriden yaptığı açıklama da İstanbul 'da 200 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz diyen Yerlikaya şu açıklamayı yaptı.

"İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 218 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi, 81 Kg Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirdik. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." Dedi.