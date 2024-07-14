Büyükçekmece’de yakıt tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

Kazada, tanker şoförü M.B., ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı...