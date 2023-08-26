Büyükçekmece’de yangın!

Büyükçekmece'de yüzlerce dönüm makilik alanda çıkan yangın, helikopter desteği ile itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çok sayıda ilçeden destek itfaiye ekiplerinin de geldiği alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, 13.00 sıralarında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Evlere sirayet etmek üzere olan alevler, itfaiye ekipleri, iş makineleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile durduruldu. TOMA ve helikopter desteğinin de bulunduğu yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonucunda söndürülürken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yangına müdahale etmek için yola çıkan Sultangazi Grup Amirliği'ne bağlı 34 VZ 2946 plakalı itfaiye aracı Esenler ilçesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde kaza geçirdi. Virajı alamayan araç yola devrildi. Devrilen itfaiye aracında bulunan 2 personel yaralandı. Yaralı personellere hemen arkalarında seyir halinde olan diğer meslektaşları ve vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan itfaiye personelleri daha sonrasında ambulans ile civar hastanelere kaldırıldı.