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Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:46 Son Güncelleme: 24.10.2021 10:03

Büyükçekmece'den çalıp Esenyurt'ta sattılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Büyükçekmece’den çalıp Esenyurt’ta sattılar

İstanbul Büyükçekmece’de girdikleri bir marketi soyan ve çaldıkları malzemeleri Esenyurt’ta farklı bir markete satan sahte plakalı hırsızlar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 hırsız tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "İşyerinden Hırsızlık-Resmi Belgede Sahtecilik-Hırsızlık Malı Satın Alma" konuları ile ilgili Büyükçekmece ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; geçtiğimiz hafta Hürriyet Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine yüzler maskeli, eldivenli ve sahte plakalı araç İle geldikler tespit edildi.

Büyükçekmece'den çalıp Esenyurt'ta sattılar

Polis şüpheli şahısların olay yerine üzerinde ikiz plaka takılı araçla geldikleri belirleyince, aracın gerçek plakası tespit edildi. Kiralık olduğu, anlaşılan aracı kiralayan şüpheli D. Y. ve beraberindeki Z. A. Ş. gözaltına alındı.

HIRSIZLIK MALINI ALAN DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şüphelilerin kulanmış olduğu aracın takip sistemi üzerinden yapılan incelemesinde durakladığı yerlerden Esenyurt ilçesinde bulunan bir markete çalınan alkolleri sattıkları anlaşıldı. O adreste yapılan kontrolde çalınan 50 şişe alkol ele geçirildi. İşyeri yetkilisi F.T.' de gözaltına alındı

YAĞMADAN ARANMASI VAR

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında, D.Y.'bin "Yağma, Hırsızlık, 6136 SKM" gibi suçlardan kaydının olduğu, ayrıca "Yağma" suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan F.T. tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.D.Y. ve Z.A.Ş. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Büyükçekmece'den çalıp Esenyurt'ta sattılar
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