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Giriş Tarihi: 25.4.2023 10:51 Son Güncelleme: 25.4.2023 10:54

Makas atan sürücü trafiği savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Şişli Zincirlikuyu'da, aşırı süratli olan ve trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti. Trafikteki 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli araç geçişine kapanan cadde, yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Makas atan sürücü trafiği savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana gelen kazada Levent istikametinde ilerleyen Niyazi B. kontrolündeki otomobil sürücüsü trafikte makas atarak sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından İlker Ermiş kontrolündeki taksiye ve bir başka otomobile de çarparak yolun karşı şeridine geçti. Aracın savrulmasıyla birlikte 3 otomobil ve 1 midibüse daha çarpan otomobil hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafikteki 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kısa süreli olarak araç trafiğine kapanan Büyükdere Caddesi, kaza yapan araçların çevrede ki vatandaşların da yardımıyla kaldırılmasıyla kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

'ÇOK KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ'

Aracına, kopan bariyerden fırlayan demir parçası çarpan taksi şoförü Sabahattin Aker "Araba çok hızlı gelince kontrolünü kaybederek bariyerlere daldı. Bariyerlere daldığı gibi büyük bir patlama sesi çıktı. Direkleri falan hepsini dağıttı. Karşı yönden geldi. Beşiktaş yönünden Levent yönüne doğru. Haliyle de büyük bir gürültü ile demirleri patlatınca fırlayıp geldi camı patlattık. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaş beni itmeseydi o demir bize gelecektiö dedi.

Kazaya karışan aracın bir diğer aracın sürücüsü Samir Mahmadov "Orta şeritte gidiyorduk bir anda sanki üzerimize bir şey düşer gibi oldu. Adam karşı şeritten makas atarak geliyormuş. Kaldırıma vururken de arabası havalanmış. Bu hale koydu benden başka 4 araba daha var. İki kişiydik biz. Şurada duba ön camdan girdi zaten. Görünce yan yatmasam çok kötü sonuçlar olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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Makas atan sürücü trafiği savaş alanına çevirdi: 8 yaralı
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