Büyükdere Caddesi’nde zincirleme kaza: 8 yaralı

Beşiktaş'ta 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Levent Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aks kırılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen 34 CYR 227 plakalı araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.Bu sırada seyir halindeki araçlara çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerinde asılı kaldı. 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.