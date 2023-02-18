Haberler Yaşam Haberleri Büyükelçi Kıran’dan Hırvat kaleci Livakovic’e: Teşekkürler koca yürekli adam
Giriş Tarihi: 18.2.2023 17:01

Büyükelçi Kıran’dan Hırvat kaleci Livakovic’e: Teşekkürler koca yürekli adam

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, forma ve eldivenini, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışlayan Hırvatistan milli futbolcusu Dominik Livakovic için “Teşekkürler koca yürekli adam” ifadesini kullandı.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Büyükelçi Kıran’dan Hırvat kaleci Livakovic’e: Teşekkürler koca yürekli adam

Hırvat kaleci Livakovic, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı mücadele ettiği çeyrek final maçında giydiği formayı ve eldivenini, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine teslim etti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti."

Paylaşımında Livakovic'i etiketleyen Kıran, ayrıca "Teşekkürler koca yürekli adam." ifadesini kullandı.

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Büyükelçi Kıran’dan Hırvat kaleci Livakovic’e: Teşekkürler koca yürekli adam
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