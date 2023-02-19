Büyükelçi Öztürk’e ulaşılamadı

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk de (55) Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. Kendisine henüz ulaşılamayan Öztürk'ün eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da yaşadığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremin üçüncü gününde, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk'ün ve orada görev yapan Gökhan Aytaç'ın enkaz altında olduğunu açıklamıştı.Enkaz altında kalan ve kendisine henüz ulaşılamayan Devrim Öztürk'ün, yüzlerce insana mezar olan Rönesans Rezidans'ın 2'nci Bloğunda oturduğu öğrenildi. Öztürk'ün eşi ve 2 çocuğunun ise Ankara'da oturduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk, daha önce Bangladeş Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 2021 Aralık ayından bu yana Hatay'da görevli olan Öztürk'ün Hatay'ı çok sevdiği öğrenildi.