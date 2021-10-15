Büyükelçiler Afyonkarahisar’da

Türkiye - Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer'in de katıldığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, konuk büyükelçilere kentle ilgili bilgiler verdi. Afyonkarahisar'ın milattan önce 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyleyen Başkan Zeybek, "Şehrimiz kavşak noktasında. Afyon aynı zamanda ürettiği ürünlerle kendi kendine yetebilen iller arasında Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizin yumurta üretim borsasını Afyonkarahisar belirler. Kırmızı et üretiminde ise İstanbul'un yüzde 25 et ihtiyacını karşılıyoruz. Termalin başkentiyiz. 27 bin yatak kapasitesi ve 35 bin konutun sıcak suyla ısıtıldığı Türkiye'de tek şehiriz. Yine seracılıkta özellikle tercih edilen bir kentiz. 620 tane tescillenmiş tarihi konağımız var. Şehrimiz aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasıdır" dedi.

"TÜRKİYE İLE ÇİN İLİŞKİLERİ GELİŞTİ"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Pandemiden dolayı ilk ziyaretini Afyonkarahisar'a gerçekleştirdiğini ifade eden Büyükelçi Liu Shaobi, "Buraya gelmeden önce Afyon'un köklü bir geçmişe sahip olduğunu biliyorduk. Karahisar Kalesi'nden başlayarak birçok yeri ziyaret ettik. Afyonkarahisar hakkında çok güzel izlenimler edindim. Bu sene Çin - Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50 yıldönümü. 50 yıl içinde ilişkilerimiz hızla gelişti. Son yıllarda iki devlet başkanımızın bizzat yönlendirmesi sayesinde de somut alanlarda iş birliğimiz hızlı bir şekilde gelişti. Çin - Afyon ilişkilerinin gelişmesinde göstermiş olduğunuz çabadan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizinle birlikte dostluğumuzu güçlendirmek noktasında birlikte çalışmaya hazırım" dedi.

"AFYON'UN LEZZETLERİNİ İLK KEZ TATTIM"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ise şunları söyledi: "Daha önce Afyonkarahisar'ın lezzetlerini tatma fırsatım olmadı. Ancak burada olduğum sürede 30'a yakın yöresel lezzeti tattım. Şehrin simgesi olan kaleyi de ziyaret programıma koydum. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim."