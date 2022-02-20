Büyükler Kürek Şampiyonası Muğla’da

Türkiye Kürek Fedarasyonunca 18-19-20 Şubat 2022'de düzenlenen "Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları" Köyceğiz'de başladı.

Bin ve 2 bin metre üzerinden 4 kulvarda düzenlenen yarışlarda, masterlar, deniz küreği ve kürek kategorilerinde 17 kulüpten 200 kadın 150 erkek sporcu mücadele ediyor.

Organizasyona, Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam, Moda Kürek, Fethiye Belediye Spor, İznik Spor, İzmir Kürek, Boğaziçi Üni, Gerze Yelken Spor, Vira Denizciler, İzmit Spor, Bodrum Halikarnas, Sinop Kürek, Koç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bayramoglu Yelken, İdealtepe kulüpleri katıldı. Düzenlenen organizasyon, 20 Şubat Pazar günü final yarışları ve ödül töreni ile sona erecek.