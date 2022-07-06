Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor

Düzce'de sağanak yağış geçtiğimiz hafta hayatı olumsuz etkileyerek sel ve toprak kaymasına sebep oldu. Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Düzce'ye de iş makineleriyle yardım götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katkı sunuyor.
DERE YATAĞI GENİŞLETİLİYOR
Uğursuyu deresinde yaşanan sel taşkınının getirdiği birikintiyi dozerle temizleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köylere ulaşımın sağlandığı yolun açılması için dere yatağı temizleme ve yol yapım çalışması yapıyor.