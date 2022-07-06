Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor

Düzce'de sağanak yağış geçtiğimiz hafta hayatı olumsuz etkileyerek sel ve toprak kaymasına sebep oldu. Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Düzce'ye de iş makineleriyle yardım götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katkı sunuyor.