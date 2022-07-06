Haberler Yaşam Haberleri Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor
Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:29

Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor

ABBAS ÇAKAR
Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sel felaketi yaşanan Düzce’de afetin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Düzce'de sağanak yağış geçtiğimiz hafta hayatı olumsuz etkileyerek sel ve toprak kaymasına sebep oldu. Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Düzce'ye de iş makineleriyle yardım götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara katkı sunuyor.



DERE YATAĞI GENİŞLETİLİYOR

Uğursuyu deresinde yaşanan sel taşkınının getirdiği birikintiyi dozerle temizleyen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köylere ulaşımın sağlandığı yolun açılması için dere yatağı temizleme ve yol yapım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Yol Bakım Timi bölgede bir haftadır çalışmalara katılıyor. Düzce'de ekipler, 1 tır, 1 dozer ve 4 personelle yol açma, yol genişletme dere yatağı genişletme çalışmaları yapıyor.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükşehir ekipleri, Düzce’de yaraları sarıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA