Büyükşehir ekipleri yıktı... Tek Vücut Anıtı yerle bir oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Karşıyaka'da tartışmalı bir karara imza attı. İzmirli iş insanı Armağan Çağlayan'ın 2020 yılında kendi imkanları ile o dönemin parası ile 1.5 milyon liraya Cevdet Bilsay Caddesi üzerine inşa ettirdiği 'Tek Vücut Anıtı' önceki akşam İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile apar topar yıkıldı.

BİZ BURAYI YILLARDIR MEKAN BİLİRİZ

Anıtı, 2020 yılında çelik ve beton kullanarak kendi imkanlarıyla inşa ettiren İşadamı Armağan Çağlayan duruma tepki gösterdi. Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile tanıştıklarını fakat anıtla ilgili konuşmadıklarını söyledi. Çağlayan, "Ne olduğunu bilmediğim bir şekilde oranın yıkımına başladılar. Ekipler betonu dağıtıp demirleri, çelikleri ortadan kaldırdılar. Benim ailem Karşıyaka Soğukkuyu'ludur. Biz burayı yıllardır mekan, yurt biliriz. İzmir'in tarihinde burası Türkler'in yaşadığı yerdir. Birçok yerleşim yeri yabancıların mekanıyken sadece burada Türkler yaşardı. Biz atalarımızdan bunları gördük. Yaptırdığım ve özel olarak mimarisini çizdirdiğim, o dönem bana 1,5 milyon TL'ye mal olan bu anıt neden ortadan kaldırılmıştır. Bir izahının yapılması gerekir" dedi.

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM TOPRAKLARA BİR ESER BIRAKMAK İSTEMİŞTİM

Doğup büyüdüğü Karşıyaka'ya bir eser bırakmak için bu anıtı yaptırdığını belirten Çağlayan: "Ne yazıktır ki Cemil bey hiç kimseye sormadan, bana haber vermeden önceki gün akşamüstü saat 17.00'da bu anıtı yıktırıyor. Üstelik yıkım ekibine de 'Bu anıt bu akşam yıkılacak' diye talimat veriyor. Izdırabım, üzüntüm çok büyük. Ben Karşıyakalıyım. Kökleri Karşıyaka Soğukkuyu'dan gelen 200 yıllık bir ailenin ferdiyim. Yaşananlar beni çok rahatsız etti. Cemil bey Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığı 5 yıllık süreçte ilçeye bir çivi dahi çakmazken büyükşehir belediye başkanı olunca gelip benim yaptırdığım anıtı yıktırdı. Üstelik tanışıyor olmamıza rağmen haber dahi vermedi. " diye konuştu.

HARAM OLSUN

Cemil Tugay'ın 2019 ve 2024 yerel seçimleri sırasında kendisine ait gayrimenkulleri ücretsiz seçim ofisi olarak kullandığını hatırlatan Armağan Çağlayan: "Hem Karşıyaka Belediye Başkanlığı hemde büyükşehir belediye başkanlığına aday olduğunda beni arayıp bana ait gayrimenkulleri seçim ofisi olarak kullanmak istediğini söyledi. Bende ücretsiz olarak kendisine istediği yerleri tahsis ettim. Geldi oraya ofis kurdu. Hatta bazı yerlerini de yıktı. Kendime ait gayrimenkulleri onun gibi bir adamın seçilebilmesi için verdim. Haram olsun." Dedi.

YERYÜZÜNDE BÖYLE BİR CANAVARLIK YOK

Anıtın yıkım haberini o bölgede yaşayan arkadaşlarından aldığını belirten Çağlayan: "Arkadaşlarım telefonla arayıp 'senin anıt yıkılıyor' dedi. İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Ortada meclis kararı hiçbir şey yok. Sonra kontrol ettirdiğimde öğrendim ki anıtı yıkıyorlar. Üstelik talimatı da kendisi vermiş. Yıkım ekiplerine bu anıt bu gece sabaha kadar yıkılmış olacak demiş. Yeryüzünde böyle bir canavarlık yok. " dedi.

SANKİ YAPILACAK BAŞKA İŞ KALMAMIŞ GİBİ…

Sanki yapılacak başka iş yokmuş gibi sabaha kadar ekiplerin anıtı ortadan kaldırdığını belirten Çağlayan: "Sanki kentte en önemli tek iş buymuş gibi ekipler başkanın talimatı ile sabaha kadar anıtı yıkıp, ortadan kaldırıyor. Üstelik haber dahi verilmeden, bir daha o anıtı görmeme fırsat bile verilmiyor. Resen terbiyesizlik yapılıyor." Diye konuştu.

BÖYLE BİR CANAVARLIK GÖRMEDİM

Hayatımda böyle bir canavarlık görmedim diyen Çağlayan: "Bu kinin nereden olduğunu bilmiyorum Cemil bey neden bu işi yaptı bilmiyorum. Ben ona geçmişte çok yardım ettim, karşılığı bu mu olacaktı? 90 yaşındayım, hayatta anlayamadığım tek şey budur." Diye konuştu.

BAŞKA YERE TAŞINACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada anıtın o bölgede yürütülmekte olan akıllı trafik sistemi çalışması nedeniyle kaldırıldığını, anıtın uygun görülen başka bir yerde değerlendirileceğini açıkladı.