Büyükşehir hukuk tanımadı... Vatandaşla polis karşı karşıya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalında hukuku yok sayan uygulaması vatandaşla polisi karşı karşıya getirdi. İzmir 4. İdare Mahkemesinin geçtiğimiz haziran ayında verdiği Harmandalı Çöplüğüne çöp dökümünün durdurulmasına ilişkin kararın uygulanmasını isteyen vatandaşların 6900 sokak üzerinde 2 gündür sürdürdüğü eylem, polis müdahalesi ile sona erdirildi.

ÇÖP KAMYONLARININ GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Dün öğleden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğünden getirdiği yazı doğrultusunda polis çöplüğe giden yol üzerinde eylem yapan vatandaşlara müdahale etti. Ardından da çevre güvenliğini alıp çöp kamyonlarının Harmandalı Çöplüğüne geçişine izin verdi. Müdahaleyi protesto eden vatandaşlar geçen çöp kamyonlarını yuhaladı.

BÜYÜKŞEHİR PROVAKE ETTİ

İdare mahkemesine açtığı dava ile Harmandalına çöp dökümünün durdurulması yönünde karar aldıran Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaşananlara isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanının olayı provake ettiğini öne süren Kazar: "Harmandalında hukuk ayaklar altına alındı. 2 gündür mahkeme kararı uygulansın diye yaptığımız eylem büyükşehir belediyesi zabıta daire başkanının provakasyonu sonrası polis müdahalesi ile sonlandırıldı. Ardından da çöp kamyonlarının çöplüğe geçişine izin verildi. Mahkeme kararına rağmen çöp dökümüne izin verenler hakkında hukuki süreç başlatacağız. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bilim insanlarının hazırladığı raporlar; 'Bölgede yaşayanların can güvenliği tehdit altında. Çöp dökümü derhal durdurulmalı' diyor. Mahkeme; çöp depolama işlemi devam ettikçe tehlikenin büyüdüğünü, toprakta oluşabilecek ani bir kırılma ile sahanın kuzeybatısında yer alan yerleşim yerlerine atıkların akma tehlikesi bulunduğunu belirtiyor. Tüm bunlara rağmen büyükşehir belediyesi bilimi ve mahkeme kararlarını bir kenara itip çöp dökmek için her türlü yol ve yöntemi deniyor." diye konuştu.

POLİSİ YANILTTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldıklarını iddia ettikleri yazıda 'çöp dökülebilir' diye bir ibarenin yer almadığını, belediye yetkililerinin polisi yanılttığını iddia eden Kazar: "Tam aksine yazının alt paragrafında idare mahkemesi kararının uygulanması gerektiğine vurgu yapılıyor. Ortada büyük bir hukuksuzluk var. Mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız. Dün Harmandalında mahkeme kararını tanımayıp hukuku ayaklar altına alanların Yüce Türk Adaleti karşısında hesap vermelerini sağlayacağız." dedi.