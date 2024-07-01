Büyükşehir memurlarından soruşturma tepkisi: Tugay gözdağı veriyor!

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Başkan Tugay'ın soruşturma açarak kamu emekçilerine gözdağı vermeye çalıştığını belirten Keleş: "Haklarında soruşturma açılan arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız." Diye konuştu.

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

TİS Görüşmesinin Başkan Tugay'ın memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatını yasal sınırlara çekeceğini açıklaması ile tıkındığını belirten Keleş: "Sendikamız, Belediye yönetiminin bu teklifle iş barışını bozduğunu belirtmiş ve mevcut durumdan bir adım dahi geri adım atmayacağını, kazanımlı bir toplu sözleşme imzalayana kadar mücadele edeceğini ilan etmiştir. Sayın Cemil Tugay tarafından ekmeğine el konulan Belediye emekçileri, gasp edilen sosyal denge tazminatını geri almak için sendikal haklarını kullanarak mücadele başlatmıştır. Seçim meydanlarında, haktan, hukuktan, adaletten, emekten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olduğunu söyleyen sayın Tugay, Sendikal, anayasal haklarını kullanan emekçilere baskı yapmak, göz dağı vermek için soruşturma açmıştır. Sendikamız baskılara boyun eğmeyecektir ve yapılan zorbalığı tüm demokratik platformlarda dile getirecektir." Dedi.

BİZLER BU SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Bu saldırıları örgütlü gücümüzle püskürteceğiz." Diyen Keleş: "Buradan bir daha ilan etmek istiyoruz, hukuksuzluğa karşı koymak, gasp edilen hakkını savunmak suç ise bizler bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Sendikamızın ve Belediye emekçilerinin sayın Tugay ile kişisel hiçbir sorunu yoktur. Sorunumuz hukuksuzca, sendikal örgütlülüğü yok sayarak kazanılmış haklarımızı gasp etmesindedir. Sorunumuz kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, memurları halkla karşı karşıya getirmesidir. Sorunumuz sendikal örgütlülüğü tanımamasıdır. Sorunumuz belediye emekçilerinin temsilcileri ile görüşmemesidir." Diye konuştu.

HAKKIMIZI ALMADAN DURMAYACAĞIZ

CHP Genel Merkezinin 30 Haziran Pazar günü Gebze'de düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sarf ettiği "Geçim olmazsa seçim olur, asgari ücret en az 25 bin lira olmalı, adaletli bir vergi sistemi olmalı, halkın sorunu geçinememek, hakkımızı almadan durmayacağız" şeklindeki sözlerini hatırlatan Keleş: "Hakkımızı almadan durmayacağız, söke söke alacağız." Dedi.

YÜREKLERDE AÇTIĞINIZ YARA KALICI

"Günlerdir gasp edilen hakları için mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Emekçileri olarak Cemil Tugay'a buradan sormak istiyoruz" diyen Keleş: "CHP geçinemeyenlerin hakkını ararken, yoksulluk sınırının altında maaş alan belediye emekçilerinin kazanılmış hakkı olan sosyal denge tazminatına el koymanız yaman bir çelişki değil midir? Yangınlara müdahale ederken birçok itfaiye emekçisi yaralanmıştır. Yaraları elbette iyileşecektir ancak sosyal denge tazminatına el konmasının yüreklerinde açtığı yara kalıcıdır." Dedi.

TİS MASASINI KURUP MÜZAKERELERİ BAŞLATIN

Başkan Tugay'a "Bir an önce TİS masasını kurup belediye emekçilerinin gasp ettiğiniz haklarını iade ediniz" çağrısında bulunan Keleş: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in dediği gibi, bütün emekçiler birleşerek hakkımızı söke söke alacağız." İfadelerini kullandı.