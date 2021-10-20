Büyükşehir ‘TİKOM’ ile talep ve şikâyetleri çözüme kavuşturuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan İletişim Koordinasyon Merkezi ile talep ve şikâyetler en kısa sürede değerlendirilip sonuçlandırılacak. Büyükşehir Belediyesinin web sitesi, sosyal medya adresleri, WhatsApp ve telefon hattı üzerinden gelen tüm talep ve şikâyetler titizlikle çözüme kavuşturulacak. Trabzonlu vatandaşlar ayrıca TİKOM'u ziyaret ederek başvurularını bizzat da yapabilecek.

BAŞVURULAR CEVAPSIZ KALMAYACAK

TİKOM'u ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "TİKOM yeni geliştirdiğimiz ve önem verdiğimiz bir birim. Büyükşehir Belediyemizle ilgili gerek sosyal medya mecralarından, internet sitemizden, WhatsApp ve telefon hattı üzerinden gerekse de belediyemize doğrudan başvuran tüm vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerinin alındığı, ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilip cevap alınarak sonucun vatandaşlarımıza aktarıldığı çok önemli bir sistem. TİKOM'u geçtiğimiz ay faaliyete aldık, gerekli eğitimler yapıldı. Bundan böyle Trabzon Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunan hiçbir vatandaşımızın talebi ya da şikâyetinin sonuçsuz ve cevapsız kalmamasını hedefliyoruz. Bu sistemle birçok ilçe belediyemizle de bağlantı kurduk. Onların ve bizlerin talepleri bu sayede birbirine aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.