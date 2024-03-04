İzmir Büyükşehir’de büyük kriz: İZULAŞ kontak kapatacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerle, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin üyesi olduğu Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı.

6 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Yaklaşık 6 bin belediye işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinin son oturumunda işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30'luk zam teklifi masanın dağılmasına neden oldu. Sendika uyuşmazlık tutanağı tutarken önümüzdeki günlerde 30 günlük arabulucu süreci başlayacak.





İŞÇİLER SOKAĞA İNECEK

İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 No'lu Şubeler 5 Mart Salı günü iş bırakma eylemi yapacak. Sendikanın çağrısıyla fiili olarak iş bırakacak olan büyükşehir işçileri Belediye-İş'in Basmane'deki merkezi önünde toplanıp saat 11.00'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da yer aldığı Hisarönündeki Egemenlik evine yürüyüşe geçecek. Sendika yönetimi saat 12.00'da Egemenlik evi önünde basın açıklaması yapacak.

OTOBÜSLER KONTAK KAPATACAK

İş bırakma eylemi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok birimindeki hizmetleri olumsuz yönde etkileyecek. Eylemden kent içi trafik de nasibini alacak. İZULAŞ şoförleri de sabah 09:00 itibari ile kontak kapatacak. Eylem sürecinde 250 otobüs hizmet vermeyecek. İş bırakma eylemi ile birlikte sahada bulunan yaklaşık bin 500 otobüsün 250'si çalışmayacak.

TAŞKINLARA MÜDAHALE EDİLMEYECEK

Öte yandan yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İzmir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Yine eylem sürecinde İZSU işçileri olası taşkınlara karşı müdahalede bulunmayacak.





SENDİKA: SİYASİ ÇEKİŞMELERİN TARAFI DEĞİLİZ

Sendika tarafından yapılan açıklamada "Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ A.Ş. işyerlerinde çalışan 5 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde, belediye yönetiminin akla mantığa sığmayan teklifi ve anlaşılmaz tavrı nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır. Yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu biz emekçiler değiliz. Yaşamın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu sefalet düzenini, bizlere açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden ücret teklifini kabul etmiyoruz." denildi.