Büyükşehir’de işten çıkarılan işçilere AK Parti’den destek Tugay’a çağrı: Mazeret üretmek yersiz!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçimden iki ay önce işe alınan işçilerin bir bölümüyle göreve geldikten kısa bir süre sonra yolları ayırdı. İşten çıkarılanlar belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

SÜRPRİZ ZİYARET

AK Parti kanadından işten çıkarılan işçilere destek geldi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Tugay'ın makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde oturma eylemi yapan işçileri ziyaret etti.

MAZERET ÜRETMEK YERSİZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İnan: "Kemeraltı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan genç arkadaşlarıma selam verdim. Talepleri sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanından randevu almak. Bunun için günlerdir saatlerdir beklediklerini ifade ettiler. Ben cep telefonumu kendileriyle paylaştım. Bence siz de bu gençleri hızlıca dinleyin. Zira seçime şu kadar gün kala işe alınmışlar diyerek mazeret üretmek yersiz. Onları istihdam sürecine dahil eden parti politikalarınız bu arkadaşlarımızı mağdur etmiş. Emekleri ve gelecekleri söz konusu" ifadelerine yer verdi. İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Başkan Tugay'a tepki göstererek işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesini istedi.