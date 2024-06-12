Büyükşehir’de isyan çıktı İzmir Büyükşehir’de TİS arbedesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube ile büyükşehir yönetimi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin memurlara her ay maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatı rakamını yasal sınırlara düşürmek istemesi üzerine çıkmaza girdi.

SENDİKA GÖRÜŞME MASASINDAN KALKTI

Dün öğleden sonra Çetin Emeç Toplantı salonunda sendika yöneticileri ile büyükşehir bürokratları toplu iş sözleşmesinin koşullarını görüşmek üzere bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde sonuç çıkmazken örgütlü sendika eylem kararı aldı.

BU TEKLİFİ BİR GASP OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş masadan kalktıklarını söyledi. Görüşmeye girmeden önce işverene bu görüşmede kendilerinden bir teklif beklediklerini ve bulunukları noktadan kesinlikle geri adım atmayacaklarını belirttiklerini hatırlatan Keleş: "Ancak bize sosyal denge tazminatını yasal sınırdan ödemeyi teklif ettiler. İzmir B.B. iş barışını tek taraflı bozmuştur. Bundan sonra buranın her metrekaresi bizim eylem alanımızdır. Bu teklifi bir gasp olarak değerlendiriyoruz ve cevabını alanlarda vereceğiz. CHP toplumsal sorunları dile getirmekle övünüyor. Emekçilerin, emeklilerin, çay üreticilerinin sorunlarından bahsediyorlar. Biz de destekliyoruz. Ancak iktidarda olduğu belediyelerde ilk iş olarak emekçilerin kazanılmış haklarına el koyuyorlar. Bu saldırıyı kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEKÇİLERİN YAZINI KARA KIŞA ÇEVİRDİNİZ

Konumasında seçim öncesi CHP'nin sıkça meydanlarda dilendirdiği 'Baharı getireceğiz' söylemini de hatırlatan Keleş, "Sizin baharınızı gördük. Emekçilerin yazını kara kışa çevirdiniz. Saldırı yalnızca büyükşehirle sınırlı değil. Tüm ilçe belediyelerinde de benzer bir saldırı var. Buna karşı her alanda direneceğiz. Sendika farketmeksizin tüm işçi ve emekçileri eylemlerimize davet ediyoruz. Bu sorun tüm emekçilerin sorunudur. Bugün Yani 11 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15:00'ten 17:30'a kadar iş bırakıyoruz ve gerçekleşecek olan belediye meclisinde hak gasplarını protesto edeceğiz. Herkesi hollerin önüne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Keleş'in açıklamasının ardından memurlar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin yapılacağı toplantı salonuna girmek istedi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri kalabalık grubun salona girişine izin vermeyince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede bazı görevlilerin yaralandığı öne sürüldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olayların büyümesi üzerine çevik kuvvet polisleri belediye çalışanlarına kalkanları ile müdahale etti. Kapıları kıran işçiler meclis salonu önüne geldi.