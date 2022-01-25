Büyükşehirden kaza kara noktalarında flaşörlü önlem

Şanlıurfa'da trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni yollar ve yeni bulvarlar açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bir dizi önlem aldı.



Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10 kilometrelik ulaşım ağında 14 tehlikeli viraj belirleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi amacı ile kaza kara noktaları belirlendi.

Halk arasında Akabe yokuşu olarak adlandırılan mevkide "Güneş Enerjili Senkron Flaşör" çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Akıllı Ulaşım Stratejisi kapsamında hayata geçirilen proje Türkiye'nin ilk Uzaktan kontrol edilebilir özelliğine sahip flaşör sistemidir. LORA teknolojisi kullanılarak oluşturulan haberleşme alt yapısı ile Trafik Kontrol Merkezinden yönetim sağlanacak. Ayrıca Çardaklıkaya Bulvarı ve Maşuk-Balıkayağı bağlantı yolunda da flaşör montajı için fizibilite çalışmalarına başladı.