Büyükşehir’den ‘Özel’ Öğretmenlere Anlamlı Ziyaret

ÖĞRETMENLİK SEVGİ, SABIR VE ŞEFKATTİR

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, "Aliya İzzetbegoviç'in güzel bir sözü vardır: 'Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım.' Sizler bu anlayışla gökyüzünün melek çocuklarına sevgi, sabır ve şefkatle öğretmenlik yapmaya çalışıyorsunuz. Özel çocuklarımızın özel öğretmeni olan sizler büyük fedakârlıklarla çocuklarımız için çalışıyor ve canınızdan can katıyorsunuz. Olağanüstü gayretleriniz için öğrenci ve velilerimiz adına sizlere teşekkür ediyor, Öğretmenler Gününüzü kutluyorum" dedi.