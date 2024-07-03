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Giriş Tarihi: 3.7.2024 13:04 Son Güncelleme: 3.7.2024 13:10

Büyükşehir’den tehlikeli yamaca çelik ağlı önlem

Trabzon ‘da Değirmendere ile Esentepe Mahalleleri arasında bulunan tehlikeli yamaca Büyükşehir Belediyesi ekipleri  müdahale etti. Taş düşmelerinin sıklıkla yaşandığı bölgeye çelik kafes ağ kaplaması yapan ekipler tehlikeyi ortadan kaldırdı. Mahalle Muhtarı Saniye Kara, yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teşekkür etti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Büyükşehir’den tehlikeli yamaca çelik ağlı önlem

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesi Değirmendere ile Esentepe Mahalleleri arasında yer alan, Sefer Özgür Caddesi üzerindeki tehlikeli yamacın güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çelik kafes ağ kaplama işlemi gerçekleştirerek yamaçtan herhangi bir taş veya malzeme düşmesi riskini önleyecek. Çelik kafes ağ kaplama işlemiyle birlikte, olası taş düşmesi riski minimize edilecek. Belediye ekipleri, çevre güvenliğini artırmak amacıyla ayrıca periyodik kontroller yaparak gerektiğinde ek önlemler alacaklarını ifade etti.

Değirmendere Mahallesi Muhtarı Saniye Kara, yapılan çalışmayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın, özellikle velilerimizin bizden talebi vardı. Biz de Büyükşehir Belediyesi'ne durumu ilettik. Kısa zamanda dönüş yaptılar. Burası öğrencilerin sık kullandıkları bir yol. Bölgede sık sık taş düşmesi meydana geliyor. Can güvenliği için Belediye ekipleri burada çalışma başlattılar. Çelik telle örülüp taş düşme riski önlenecek. Sesimize kulak veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e bütün vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir’den tehlikeli yamaca çelik ağlı önlem
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