Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'nın Betçe Bölgesinde içme suyu projesi için yaklaşık 40 Milyon TL'lik altyapı projesinde ilk kazma vuruldu. Proje kapsamında Karaköy Mahallesi'nde depo çalışmasına başlandı. İlk etap çalışmaları kapsamında ilk etabı 31 Milyon 300 bin TL'ye toplam yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olacak proje ile Karaköy Mahallesi sınırlarında 3 adet sondaj kuyusu açılacak.

ÜRETİMİ BİTİRECEK

Betçe bölgesindeki köylüler, Muğla Büyükşehir Belediyesinin projesine karşı çıktı. Karaköy'de toplanan köylüler, projeyi protesto etti. Tarımla geçinen köylüler, bu projenin su kaynaklarını tüketeceği ve üretimde sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdi.

SU NÖBETİ

Karaköy halkı açılan su kuyusunun başında gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Mahalle sakinleri, yer altı sularının içme suyunda kullanılmasına ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Betçe Projesine' karşı tepkisi devam ediyor. Köy halkı, açılan kuyu başında olabilecek her türlü olumsuz duruma karşı nöbet tutmaya başladı. Üreticiler, yürütmeyi durdurma için yetkili mercilere başvuruda bulunacakların ve açılan kuyu başında nöbet tutacaklarını belirttiler.

Büyükşehire karşı köylülerin su direnişi | Video