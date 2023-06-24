Büyükşehir’in kooperatif modeline bakanlıktan soruşturma!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde riskli yapıların dönüşümü için iştiraklerinden İZBETON'a yetki vermiş ve kentin birçok yerinde vatandaşların katılımı ile oluşturulan "kooperatif modeli" ile dönüşüm çalışmalarına start verilmişti.Kooperatiflerin alt müteahhitlerle anlaşıp imalat sürecini başlattığı model ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın soruşturma açtığı ortaya çıktı.

YETKİLERİ YOK!

Yerel bir internet sitesine açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. İnan açıklamasında: "Balık baştan kokuyor. Biz sizin kentsel dönüşüm projesi yapmanıza karşı değiliz. İZBETON kooperatife yetki versin, kooperatif bunu başka müteahhit firmalar pay etsin... Türkiye'de böyle bir yöntem yok. İZBETON kendisi böyle bir çalışma yapabilir belki ancak bunları böyle devir etme uygulaması yok. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhitlik çalışması ve yapılan uygulama ile ilgili soruşturmasını açtı. Çünkü böyle bir yetkileri yok. Kafalarına göre bir düzen kurmuşlar, bu kooperatife verelim, oradan da bu şirketler bu işleri yapsın..." dedi.

BÜROKRATLARA BASKI VAR!

Örnekköy'deki gelişmeleri raporlaştıran bürokratlara baskı kurulduğunu söyleyen İnan, "Neden bürokratlara baskı yapılıyor anlamıyorum. Ivır zıvır yorumu yapan CHP'li siyasetçiler büyükşehirdeki bürokratlara baskı yapıldığı söylemleri de bizim kulağımıza geldi. Bunlar teknik rapora bu kadar uzaklar. Bizim için diğer bloklarda yani yıkım kararının verildiği alandaki bloklarda karot testleri bakanlık tarafından yapılıyor. Bu konuda lütfen duyarlı olsunlar. Bu sorumsuz milletvekili gibi, millete karşı sorumluluğunu unutup bu meseleyi küçümseyen tavırla siyaset yapanlar gibi olmasınlar. Duyarlı olsunlar. Kentliye verecekleri hesap var. Bu konuyu gündeme getirmesek neler olurdu? Yıkım kararı açıklayıp açıklamayacakları da belli değildi. Çünkü yıkım olmasın diye bürokratlara baskı yapılıyor. İnsan hayatını küçümseyecek cüreti nereden buluyorlar? Bu yerel yönetimler tarihinde yaşanan en büyük skandallarından biri olarak tarihe geçti" ifadelerini kullandı.

KÖSTEBEK ARAMAKTAN ZİYADE BİZE TEŞEKKÜR ETMELERİ GEREKİYOR

CHP'li Büyükşehir Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışan bazı bürokratların AK Parti ile ortak iş yaptığını ima etmesiyle ilgili olarak ise "Siyaset yaptıklarından dolayı köstebek daha çok ararlar. Köstebek aramaktan ziyade bize teşekkür etmeleri gerekiyor. Onları çok büyük vahametten kurtardığımızı düşünüyorum. Önemli olan siyaset değil insan hayatı. Biz bunu bugün kamuoyuna aydınlattıysak bize teşekkür etmeleri lazım, köstebek aramaları değil. Köstebek aramak yerine daha düzgün, bilime dayalı çalışmaları gerekir. Ben kendilerine bunları öneriyorum" diye konuştu.