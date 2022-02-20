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Giriş Tarihi: 20.2.2022 16:25 Son Güncelleme: 20.2.2022 16:30

Büyükşehir’in kültür ve sanat etkinliklerine yoğun ilgi

ASLIŞAH NARGÜL ASLIŞAH NARGÜL
Büyükşehir’in kültür ve sanat etkinliklerine yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesinin her hafta farklı konu ve konuklarla düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Düzenlediği etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren Büyükşehir Belediyesi, her hafta birbirinden farklı programlarla vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında bu hafta, ilahi grubu 'Grup Yürüyüş'ün konser dinletisi ve Malcolm X'in hayatının anlatıldığı tiyatro gösterimi düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Eğitimci-Yazar Ertuğrul Taşlı, Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Uca, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, Şube Müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlikte Eğitimci Yazar Ertuğrul Taşlı tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirildi. Selamlama konuşmalarının ardından İnsan Hakları Savunucusu Malcolm X'in hayatının anlatıldığı bir tiyatro gösterimi sergilendi. Katılımcılardan büyük alkış toplayan Tiyatro gösteriminin ardından Grup Yürüyüş tarafından seslendirilen ilahiler ile etkinlik sona erdi.

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Büyükşehir’in kültür ve sanat etkinliklerine yoğun ilgi
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