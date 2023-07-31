Büyükşehir’in ulaşıma fahiş zam talebi UKOME’den döndü

Geçtiğimiz hafta içme suyuna yüzde 43.5 oranında zam yaparak İzmirlilerin büyük tepkisine neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sefer de gözünü ulaşıma dikti. Büyükşehir'in toplu ulaşım araçlarına fahiş zam talebi UKOME'ye takıldı. UKOME'de kamu kurum ve kuruluşlarını temsil eden üyeler, Büyükşehir'in yüzde 70,84'lük fahiş zam talebine karşı çıktı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, zam oranını yüzde 70,84'ten 48'e çekmek zorunda kaldı.

TAM BİNİŞTE 2 LİRA İZMİRLİNİN CEBİNDE KALDI

Zam oranının 23 puan aşağı çekilmesinin ardından otobüs, metro, vapur ve tramvaya tam biniş ücreti 8,78 kuruştan 13 liraya yükseldi. Eğer Büyükşehir'in fahiş zam talebi kabul görseydi tam binişlerde İzmirlinin cebinden 2 lira daha fazla çıkacak, biniş ücreti 15 lira olacaktı.

AKTARMA DA ZAMLANDI

UKOME toplantısında onaylanan toplu ulaşım biniş tarifesine göre tam binişlerde birinci aktarma 6,5 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 3,26 lira olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir, ilk binişin 15 lira, birinci aktarmanın 7,5 liraya çıkarılmasını talep etmişti.

ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi. Halk Taşıtlarda ilk biniş 6,5 lira, öğrenci 2,5 lira, birinci aktarma tam 3,25, ikinci aktarma 1,63 lira oldu.

MİNİBÜSE DE ZAM GELDİ

Minibüsçü esnafının zam talebi de UKOME'den geçti. Daha önce aldığı zamlı tarifeyi, toplu ulaşım tarifesinden yüksek olması nedeniyle kullanamayan minibüsçüler, toplu ulaşım zammından sonra yeni bir tarife edindi. Buna göre 10 lira olan indi bindi 15 lira olarak belirlendi. Mesafelerin uzunluğuna göre yolcu taşıma ücreti, 19, 22 ve 25 lira olarak açıklandı.