Büyükşen cinayetinde hesap vakti: Sanıklar hakim karşısına çıkacak!

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ'

Tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ertuğrul Çelik hakkında ise yine 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Çelik hakkında Büşra Büyükşen'e yönelik 'silahla basit yaralama' suçundan ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Zekeriya Okşen hakkında 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan ikiz kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ceza evinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Büyükşen cinayetinde sanıklar bugün ilk kez Konya 5.Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya tutukluk ve tutuksuz sanıkların yanısıra, öldürülen çiftin çocukları Doktor Osman ve kızları Fatma Büşra'nın da gelmesi bekleniyor