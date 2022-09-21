Büyükşen cinayetinde hesap vakti: Sanıklar hakim karşısına çıkacak!

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Geçtiğimiz yıl yapılan eş zamanlı operasyonlarda cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47) sevgilisi Esra Taş ile onlara yardım ettikleri ileri sürülen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek ve cinayeti işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik tutuklandı. Mustafa Okşen cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, Zekeriya Okşen ve Abdulhamid Uzbek ise soruşturma aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ'
Tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ertuğrul Çelik hakkında ise yine 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Çelik hakkında Büşra Büyükşen'e yönelik 'silahla basit yaralama' suçundan ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Zekeriya Okşen hakkında 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan ikiz kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Ceza evinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Büyükşen cinayetinde sanıklar bugün ilk kez Konya 5.Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya tutukluk ve tutuksuz sanıkların yanısıra, öldürülen çiftin çocukları Doktor Osman ve kızları Fatma Büşra'nın da gelmesi bekleniyor