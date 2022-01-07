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Giriş Tarihi: 7.1.2022 13:28 Son Güncelleme: 7.1.2022 13:43

Büyük’te çalıp Küçük’te yakalandılar! Kiralık araçla soygun kamerada

EMİR SOMER EMİR SOMER
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Büyük’te çalıp Küçük’te yakalandılar! Kiralık araçla soygun kamerada

İstanbul Büyükçekmece’de araç kiralıp gizlice girdikleri iş yerlerinde para kasalarını patlatıp çok sayıda alkollü içki çalan iki şüpheli, başka bir vurgun yapmak için bulundukları Küçükçekmece’de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrı tarihlerde yakalanan M.C.K. ve U.C. isimli iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 hırsız gece saatlerinde alkollü içki satışı yapılan iki farklı lüks iş yerine girdi. Şüphelilerin girdikleri adreslerdeki ilk hedefleri iş yerlerinin para kasaları oldu. Kasaları patlatan ikili daha sonra çok sayıda alkollü içkiyi de çalarak geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Sabah soyulduğunu anlayan iş yeri sahiplerinin ihbarıyla çalışma başlatan Büyükçekmece Polisi, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İçki hırsızları Büyükçekmece'de çaldılar, Küçükçekmece'de yakalandılar

KİRALIK ARAÇLA SOYGUN YAPMIŞLAR

Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri adım adım takibe aldı. İkilinin başka bir vurgun için Küçükçekmece'ye gittiği bilgisine ulaşan polis, önce M.C.K.'yı, ardından da U.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

M.C.K. ve U.C. isimli iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Büyük’te çalıp Küçük’te yakalandılar! Kiralık araçla soygun kamerada
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