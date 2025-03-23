Büyüyle 300 milyonluk vurgun

Batman'da, bir annekızın halkın inanç duyguları ile oynayarak muska yazıp büyü yaptığını belirleyen polis, teknik ve fiziki takip başlattı. İlahi güçleri sayesinde şifa dağıttıklarını, kişisel sorunları çözdüklerini ve insanlara gelecekleriyle ilgili bilgiler verdiklerini iddia eden anne kızın, aracılar vasıtasıyla kişilerin özel bilgilerini öğrenerek güven kazandıkları belirlendi. Başka şehirlerde işbirliği yaptıkları aracıların kendilerine müşteri gönderip özel bilgilerini verdiği de tespit edilen anne-kızın, dolandırdıkları kişilerden birini Almanya'dan Batman'a getirdikleri ve evlerinde misafir ettikleri ve tüm kötülüklerden kurtulması için üzerinde el yazısıyla Arapça yazılar yazılmış bir tişörtü dört gün boyunca giydirdikleri ortaya çıktı. MASAK raporlarına göre, bu yolla 300 milyon TL'lik kazanç elde ettikleri belirlenen şebekeye, Batman merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 29 kişiden 15'i hakimlik tarafından tutuklandı.