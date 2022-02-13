Buz gibi havada sıcacık dostluk

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yurt genelinde son zamanların en sert kışı yaşandı. Karla kaplı dondurucu günler, zorlu mücadelelerin yanı sıra yürek ısıtan nice hikayeleri de beraberinde getirdi. Kış ayının en sert geçtiği şehirlerden Tunceli Pülümür'de anne köpek ile yavru bir kedinin hikayesi adeta gönüllerdeki buzları eritti.

TUNCELİLİLER ÖRNEK OLDU

Tunceli halkı, dağların karla kaplanmasıyla şehir merkezine inen hamile bir köpeğe yardım eli uzattı. Vatandaşların beslediği köpek doğum yaptı, dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren köpeklerini bir an olsun yalnız bırakmadı. Yavrularına adeta yuva olan köpeğe Tunceli halkı da Kürtçe'de yuva anlamına gelen "Helin" ismini verdi.

PİTO'YA DA "HELİN" OLDU

Yavrularını büyüten anne Helin, tıpkı yavrularına yaptığı gibi annesini kaybetmiş 2 aylık yavru bir kediye yuva oldu. Buz gibi havada donma tehlikesi geçiren kediyi bağrına basan Helin, onu anne sıcaklığıyla hayata döndürdü. Kendisini ölümden kurtaran Helin'i yuvası, annesi bilen minik kedi ise bir daha onu bırakmadı. Vatandaşlar yavru kediye Kürtçe'de minik anlamına gelen Pito ismini verdi, birbirinden ayrılmayan ikili adeta Pülümür'ün maskotu oldu.

HEM EMZİRİYOR HEM GEZDİRİYOR

İkilinin benzersiz dostluk hikayesine tanık olan Pülümürlü esnaf Cengiz Seyhan "Dağda gezen köpekler kış aylarında şehir merkezine inerler. Bu köpekte karla birlikte şehir merkezine indi, geldiğinde gebeydi. Biz de beslemeye başladık, yavruladı. Kendi yavrularını beslerken bir gün onu başka bir kediye bakarken bulduk. Kedi henüz 2 aylıktı, muhtemelen annesini kaybetmişti ve soğuktan donmak üzereydi. Köpek onu kucağına alıp ısıtarak ölümden kurtardı. Bir daha da ayrılmadılar. Helin onu emzirerek büyüttü, şimdi de sırtında taşıyor hiç ayrılmıyorlar. Büyük bir dostluk hikayesi" ifadelerini kullandı.

Helin Kürtçe'de Yuva, Pito ise Kürtçe'de Minik anlamına geliyor.