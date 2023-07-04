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Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:00 Son Güncelleme: 4.7.2023 13:46

Buz mağarasında gezinti sonu oldu! 80 metreden düştü

Bayburt’ta ailesini ziyarete gelen 43 yaşındaki Mehmet Daştan, çocuklarıyla buz mağarısını gezmeye gitti. Çocuklarına mağarayı gezdiren Daştan bir anda dengesini kaybederek 80 metreden aşağı düştü. AFAD ekipleri 4 saat süren çalışma sonucu Daştan’ın cansız bedeni çıkarabildi. O an kayıtta bulunan kameraya yansıyan Daştan’ın çocuğunun baba feryadı yürekleri dağladı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Buz mağarasında gezinti sonu oldu! 80 metreden düştü

İstanbul'da inşaat ve emlak işleriyle uğraşan 43 yaşındaki Mehmet Daştan, Bayburt'ta yaşayan ailesinin yanına geldi. Bayram ziyareti için gelen Daştan, ailesiyle birlikte Helva Köyünde bulunan Buz Mağarasında gezmeye çıktı.

Çocuklarıyla birlikte el feneri ile mağarayı izleyen Daştan, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Babalarının düştüğünü gören çocuklar, hemen yardım çağırdı. Hemen mağaranın bulunduğu yere intikal eden AFAD ekipleri, çalışmalara başladı. Halatlar yardımıyla mağaradan içeriye giren ekipler 4 saat süren çalışmanın sonunda talihsiz adamın cesedini, mağaranın 80 metre aşağısında bularak çıkardı.

Mehmet Daştan'ın, düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği anlar yer aldı.

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Buz mağarasında gezinti sonu oldu! 80 metreden düştü
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