Buz mağarasında gezinti sonu oldu! 80 metreden düştü

İstanbul'da inşaat ve emlak işleriyle uğraşan 43 yaşındaki Mehmet Daştan, Bayburt'ta yaşayan ailesinin yanına geldi. Bayram ziyareti için gelen Daştan, ailesiyle birlikte Helva Köyünde bulunan Buz Mağarasında gezmeye çıktı.

Çocuklarıyla birlikte el feneri ile mağarayı izleyen Daştan, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Babalarının düştüğünü gören çocuklar, hemen yardım çağırdı. Hemen mağaranın bulunduğu yere intikal eden AFAD ekipleri, çalışmalara başladı. Halatlar yardımıyla mağaradan içeriye giren ekipler 4 saat süren çalışmanın sonunda talihsiz adamın cesedini, mağaranın 80 metre aşağısında bularak çıkardı.

Mehmet Daştan'ın, düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği anlar yer aldı.