Buz tutan göletin üzerinde yürümek isterken can verdi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Davras Mahallesindeki Davras Göletinde meydana geldi. İsmail Yaşar Ordu, buz tutan göletin üzerinde yürümek istedi. Kıyıdan 10 metre kadar uzaklaşan Ordu, buzun kırılması sonucu suya düştü. Çevredeki vatandaşlar genci fark edip hemen yardıma koştu. Vatandaşlar buldukları iple Ordu'yu soğuk suyun içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu İsmail Yaşar Ordu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma sürüyor.