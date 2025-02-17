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Giriş Tarihi: 17.2.2025 09:00 Son Güncelleme: 17.2.2025 09:01

Buz tutan göletin üzerinde yürümek isterken can verdi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde buz tutan göletin üzerinde yürürken, buzun kırılması sonucu suya düşen 16 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu boğularak hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Buz tutan göletin üzerinde yürümek isterken can verdi

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Davras Mahallesindeki Davras Göletinde meydana geldi. İsmail Yaşar Ordu, buz tutan göletin üzerinde yürümek istedi. Kıyıdan 10 metre kadar uzaklaşan Ordu, buzun kırılması sonucu suya düştü. Çevredeki vatandaşlar genci fark edip hemen yardıma koştu. Vatandaşlar buldukları iple Ordu'yu soğuk suyun içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu İsmail Yaşar Ordu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma sürüyor.

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Buz tutan göletin üzerinde yürümek isterken can verdi
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