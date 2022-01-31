Buz tutmuş göl üzerinde tehlikeli yürüyüş

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı, Abant Tabiat Parkının ardından buz tuttu. Tabiat parkında özellikle geceleri sıfırın altındaki derecelere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tutan gölün karla kaplanan ormanlarla bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Gölcük'e gelen ziyaretçiler eşsiz manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

KİMSE UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Yaklaşık 50 santimetre kalınlığında kar olan tabiat parkında gündüzleri havanın güneşli olması nedeniyle gölün buz tutan bazı kısımlarındaki buz tabakasının inceldiği görüldü. Göl etrafına yerleştirilen tabelalarla buz tutan göl yüzeyinde yürümenin yasak olduğu belirtildi. Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donmuş gölün üzerinde yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Bir tatilcinin küçük yaştaki iki çocuğuyla göl üzerindeki yürüyüşü görenleri hayrete düşürdü. Göl üzerinde yürüyüş yapanlar, görevliler tarafından uyarıldı ve göl üzerinden çıkması sağlandı. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen bazı ziyaretçiler de göl yüzeyine çıkmanın çok tehlikeli olduğunu söyledi. Çok tehlikeli hareketlerde bulunan ziyaretçilerin, oluşabilecek tehlikeye rağmen, aldırış etmemeleri kafalarda soru işareti yarattı.