Buzağıların güzellik yarışması tebessüm ettirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde 37. Buzağı Güzellik Yarışması düzenlendi. Yarışmaya çeşitli kategorilerde 25 buzağı katıldı. Buzağılar hem güzellik hem de süsleme kategorilerinde mücadele etti. Boyunlarına yöresel poşular ve gözlük takılan buzağılar renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada üç kategoride dereceye giren buzağılar belirlendi. Simental kategorisinde birinci Efe Kanal'ın buzağısı olurken, montafon kategorisinde birinci Alperen Sarıoğlu'nun, holştayn kategorisinde ise Cem Savran'ın buzağısı kazandı. Yarışma boyunca sevimli hayvanlar davetlilerin büyük ilgisini toplarken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi.