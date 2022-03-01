Haberler Yaşam Haberleri Buzdolabı motorlarını bile çaldı! Başka bir adresi soyacakken yakalandı
Giriş Tarihi: 1.3.2022 14:19 Son Güncelleme: 1.3.2022 14:50

Buzdolabı motorlarını bile çaldı! Başka bir adresi soyacakken yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Buzdolabı motorlarını bile çaldı! Başka bir adresi soyacakken yakalandı

İstanbul’da bir kafeye girerek iki bilgisayar, iki buzdolabı motoru ve 8 bin lira değerinde kablo çalan bir kişi yakalandı. Bir başka iş yerini soyma hazırlığındayken yakalanan şüphelinin üzerinde 1.2 gram Eroin, tornavida, el feneri ve “Kurbağacık” olarak adlandırılan bir anahtar bulundu.

İstanbul'da bir kişi, Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi'nde bir kafeye girerek iki bilgisayar, iki bilgisayar monitörü, iki buzdolabı motoru, 8 bin lira değerinde kablo, elektrik panosu ve alet çantasını çaldı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydı olan F.F. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir başka iş yerini soyma hazırlığındayken yakalanan şüphelinin üzerinden 1.2 gram Eroin maddesi, tornavida, el feneri ve "Kurbağacık" olarak adlandırılan bir anahtar ele geçirildi. Öte yandan Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde tekstil faaliyetleri yürüten bir iş yerinden tekstil makinesinin parçalarını çalan R.Y. de yakalandı.

Buzdolabı motorlarını bile çaldı! Başka bir adresi soyacakken yakalandı | Video

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Buzdolabı motorlarını bile çaldı! Başka bir adresi soyacakken yakalandı
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