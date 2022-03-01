İstanbul'da bir kişi, Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi'nde bir kafeye girerek iki bilgisayar, iki bilgisayar monitörü, iki buzdolabı motoru, 8 bin lira değerinde kablo, elektrik panosu ve alet çantasını çaldı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydı olan F.F. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir başka iş yerini soyma hazırlığındayken yakalanan şüphelinin üzerinden 1.2 gram Eroin maddesi, tornavida, el feneri ve "Kurbağacık" olarak adlandırılan bir anahtar ele geçirildi. Öte yandan Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde tekstil faaliyetleri yürüten bir iş yerinden tekstil makinesinin parçalarını çalan R.Y. de yakalandı.





Buzdolabı motorlarını bile çaldı! Başka bir adresi soyacakken yakalandı | Video