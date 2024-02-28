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Giriş Tarihi: 28.2.2024 00:09

Buzdolabı patladı, iki ev küle döndü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde buzdolabının patlaması neticesinde çıkan yangında birbirine bitişik halde bulunan iki ev kullanılamaz hale geldi

İHA
Buzdolabı patladı, iki ev küle döndü

Olay, Cide ilçesi Karakadı köyü Kabaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, buzdolabının patlaması neticesinde köyde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere'ye ait evler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Buzdolabı patladı, iki ev küle döndü
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