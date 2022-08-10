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Giriş Tarihi: 10.8.2022 10:52

Buzdolabı ve araç kaputunda buldular! Tam 72 kilo ve 710 bin adet…

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 72 kilo 200 gram Esrar maddesi ve 710 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler bir adresteki buzdolabına ve bir aracın kaputuna gizlenmiş halde bulundu. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Buzdolabı ve araç kaputunda buldular! Tam 72 kilo ve 710 bin adet…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Dört uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ve uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan araçlarda yapılan aramalarda 72 kilo 200 gram Esrar maddesi ve 710 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler bir adresteki buzdolabına ve bir aracın kaputuna gizlenmiş halde bulundu. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

SON BİR HAFTADA 94 TUTUKLAMA…

Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarından 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki uyuşturucu madde satıcısı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son bir haftada İstanbul'da düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında 104 kilo 899 gram uyuşturucu madde ve 801 bin 519 uyuşturucu hap ele geçirildiği, bin 81 kişinin gözaltına alındığı ve 94 uyuşturucu madde satıcısınını tutuklandığı ifade edildi.

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Buzdolabı ve araç kaputunda buldular! Tam 72 kilo ve 710 bin adet…
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