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Giriş Tarihi: 26.12.2023 03:08

Buzdolabında odun yakan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti

Giresun'da, yalnız yaşadığı tek katlı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

DHA
Buzdolabında odun yakan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi.

Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Buzdolabında odun yakan kadın zehirlenerek hayatını kaybetti
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